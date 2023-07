Norwegia straciła miliardy koron. Wszystko przez niższe ceny gazu ziemnego

Ważnym impulsem dla korzystnego bilansu handlowego był eksport z przedsiębiorstw gospodarki kontynentalnej, który wzrósł w ciągu roku o 10,5 proc. Osiągnął wartość 62,9 mld NOK. Najważniejszą częścią bilansu była sprzedaż owoców morza, która wyniosła 14,2 mld NOK. To o 19,3 proc. więcej niż w czerwcu ubiegłego roku i trzecia co do wielkości wartość eksportu tego typu towarów w historii.