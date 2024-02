Coraz więcej mieszkańców Norwegii trafia na bezrobocie. Trend utrzymuje się od dwóch lat

Odsetek bezrobotnych jako siły roboczej wzrósł w Norwegii do 3,9 proc. Jak wynika z danych Centralnego Biura Statystycznego (SSB), styczniowy wynik osiągnął najgorszy poziom od sierpnia 2021 roku. Zdecydowany wzrost odnotowano wśród mężczyzn powyżej 25 roku życia.

W styczniu 2024 roku liczba bezrobotnych w Norwegii wzrosła do 117 tys. W ciągu miesiąca zwiększyła się o dwa tys. To największa wartość od sierpnia 2021 roku. Przez cały 2023 rok stopa bezrobocia w Norwegii utrzymywała się na poziomie zbliżonym do 3,5 proc. Poprzedni rok rozpoczęto ze wskaźnikiem 3,4 proc. Już w lutym osiągnął 3,5 proc. Kolejny przyrost bezrobotnych zanotowano:



1. w sierpniu – 3,6 proc.

2. w październiku – 3,7 proc.

3. w listopadzie – 3,8 proc.