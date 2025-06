Co dalej z koroną i złotówką? Na rynku widać efekty Trumpa i Nawrockiego

Rosnące napięcia handlowe wywołane polityką celną Donalda Trumpa oraz zwycięstwo Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich w Polsce nie pozostają bez wpływu na gospodarkę. Nieznacznie na wartości stracił polski złoty. Nie brakuje również komentarzy ekonomistów.

W piątek, 30 maja złotówka wyceniana była na 2,73 NOK. W poniedziałek, po ogłoszeniu wyników wyborów, spadła do poziomu 2,70 NOK. Obecnie wyceniana jest na 2,71 NOK. To 1,50 proc. mniej niż w analogicznym okresie maja i jednocześnie 1,60 proc. więcej niż na początku czerwca 2024 roku.

Dolar słabnie. Korona nadal historycznie słaba

Jak przypomina redakcja E24, dolar amerykański znacząco osłabił się wobec korony norweskiej w bieżącym roku, osiągając wartość 10,10 NOK. Jeszcze w styczniu kosztował prawie 11,50 NOK. Dane Cekov, strateg SpareBank 1 Markets przewiduje dalsze osłabienie dolara do poziomu 9,00 NOK w ciągu najbliższych kilku lat. Jego prognoza opiera się na trzech głównych czynnikach związanych z polityką gospodarczą prezydenta Donalda Trumpa:



1. Polityka celna Trumpa może hamować wzrost gospodarczy, co budzi obawy wśród inwestorów,



2. Znaczące deficyty budżetowe, pogłębiane przez obniżki podatków, zwiększają niepewność co do stabilności finansowej USA,



3. Propozycje budżetowe, które mogą zniechęcać inwestorów zagranicznych poprzez podwyższenie podatków dla krajów uznanych za nieprzyjazne wobec USA.



Lars Mouland (Nordea Markets) i Nils Kristian Knudsen (Handelsbanken) podzielają pogląd o możliwym dalszym osłabieniu dolara. Mouland wskazuje na rosnącą niepewność wśród inwestorów zagranicznych oraz duże deficyty budżetowe jako czynniki wpływające na spadek wartości dolara. Knudsen zauważa, że administracja Trumpa może dążyć do osłabienia dolara, co może nastąpić zarówno stopniowo, jak i gwałtownie.