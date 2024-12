Spełnia się koszmar ekonomistów. Kurs korony przed świętami leci na łeb, na szyję

Korona norweska, po stosunkowo udanym listopadzie, ponownie traci na wartości. Proces jest szczególnie zauważalny w stosunku do dolara amerykańskiego. Najważniejszy pieniądz świata osiągnął najwyższą w 2024 roku cenę.

Kurs korony norweskiej a polski złoty i euro

Po trwającym do 22 listopada spadku zyskała także złotówka. Waluta wyceniana jest na średnio 2,76 NOK. Zyskała około 0,10 NOK w dwa tygodnie. Jest 6,70 proc. silniejsza niż na początku roku. Wyższe wartości notowała jedynie w okresie pandemii koronawirusa oraz tegorocznym sezonie wakacyjnym.



Do 22 listopada korona norweska zyskiwała znacznie wobec euro (11,53 NOK). Obecnie europejska waluta odnotowała skok, a jej wartość zamyka się w przedziale 11,75-11,79 NOK. To blisko 4,70 proc. więcej niż na początku 2024 roku. Prognozy wskazują, że w okresie Bożego Narodzenie waluta może powrócić do poziomu z sezonu letniego i kosztować około 12 NOK.