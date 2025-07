Cła nawet 40 procent? Norwegia na liście szczęśliwych, ale czas ucieka

Norwegia uzyskała odroczenie wprowadzenia przez USA wyższych ceł do 1 sierpnia. Decyzja związana jest z ogólną polityką administracji Trumpa, która przewiduje nowe stawki sięgające nawet 40 proc. dla wybranych krajów.

Norweski rząd za pośrednictwem minister gospodarki Cecilie Myrseth poinformował, że do Norwegii nie dotarło jeszcze żadne oficjalne pismo z USA zawierające zapowiedź wyższych ceł. W związku z tym obowiązuje wcześniejsze zawieszenie ceł, które wstępnie miało zakończyć się 9 lipca. Zostało przesunięte do 1 sierpnia. Myrseth podkreśliła, że rząd prowadzi ciągły dialog z amerykańską administracją. Celem jest obniżenie stawek celnych i ochrona miejsc pracy.

Norwegia pod presją ceł – decyzja USA już 1 sierpnia

Dotychczas obowiązująca stawka celna na import z Norwegii wynosiła 15 proc., która następnie została tymczasowo obniżona do 10 proc. podczas trwającej 90‑dniowej pauzy celnej. W 2024 r. USA importowały towary z Norwegii warte 6,6 mld USD, a eksportowały do niej towary za 4,6 mld USD, co dało deficyt handlowy w wysokości ok. 2 mld USD. Na tej podstawie obliczono pierwotną stawkę ok. 15,12 proc.