Cios dla norweskiego handlu. Nadwyżka najniższa od ponad trzech lat

We wrześniu Norwegia odnotowała najniższą nadwyżkę handlową od czerwca 2021 roku. Spadek wartości eksportu wynikał głównie z niższych cen ropy oraz przerw w produkcji na norweskim szelfie kontynentalnym. Nadwyżka handlowa wyniosła 42,8 mld NOK, co stanowi spadek o ponad 10 proc. w porównaniu z wrześniem ubiegłego roku.

We wrześniu 2024 roku wartość norweskiego eksportu wyniosła 132 mld NOK, co oznacza spadek o 13,9 proc. w stosunku do sierpnia i o 2,7 proc. w porównaniu z wrześniem ubiegłego roku. Import wzrósł o 1,2 proc. i osiągnął wartość 89,2 mld koron, co przyczyniło się do spadku nadwyżki handlowej. Jan Olav Rørhus, badacz Centralnego Biura Statystycznego (SSB), zaznacza, że to najniższa nadwyżka w 2024 roku. Podkreślił również, że głównymi czynnikami były niższe ceny ropy i planowane prace konserwacyjne infrastruktury produkcyjnej.

Problemy z eksportem ropy i gazu

Cena ropy brent we wrześniu wyniosła 798 NOK za baryłkę, co stanowiło spadek o 21,9 proc. w porównaniu z wrześniem 2023 roku. To najniższa wartość od grudnia 2022 roku, co negatywnie wpłynęło na dochody Norwegii. Zmniejszony popyt globalny, zwłaszcza w Chinach i USA, oraz niepewność związana z produkcją OPEC przyczyniły się do spadku cen. Wartość eksportu ropy brent przyniosła 37 mld NOK, co oznacza spadek o 24,5 proc. w ujęciu rocznym.



Eksport gazu ziemnego wzrósł we wrześniu o 20,5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, osiągając wartość 34,7 mld NOK. Większe wolumeny eksportu wynikały z odroczonej w 2022 roku konserwacji ze względu na wysokie zapotrzebowanie na gaz po nałożeniu sankcji na Rosję. Rørhus wskazał jednak, że pomimo wzrostu eksportu gazu, niższe ceny ropy miały decydujący wpływ na ogólny spadek wartości eksportu Norwegii.