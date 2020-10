Chińczycy kochają norweską ropę: rekordowa sprzedaż czarnego złota do Państwa Środka

Centralny Urząd Statystyczny (SSB) poinformował, że latem 2020 roku eksport towarów do Chin przebił dotychczasowe rekordy. Jednak statystyki większości branż zbyt mocno nie poprawiły się. Norwegowie zawdzięczają zyski dużemu zapotrzebowaniu Państwa Środka na ropę naftową. Surowiec odpowiada za prawie dwie trzecie wartości sprzedaży do Chin.

Wartość towarów eksportowanych do Państwa Środka do września przekroczyła 45 mld koron norweskich. To więcej niż przez cały zeszły rok, kiedy wartość ta osiągnęła 37,8 mld NOK. Tylko do września 2020 roku, Chiny kupiły ropę naftową o wartości 29 mld NOK. W przeciągu ostatnich dwóch lat eksport surowca do tego kraju wzrósł niemal 15-krotnie.