Ceny prądu w Norwegii: spadek ogólny, wzrost lokalny – czy to początek trendu?

Według najnowszych danych Norweskiego Urzędu Statystycznego (SSB), w pierwszym kwartale 2025 roku ceny prądu dla gospodarstw domowych były o 1,5 proc. niższe w porównaniu z ostatnim kwartałem ubiegłego roku. Różnice regionalne są jednak bardzo wyraźne – od znacznie niższych cen w północnej Norwegii po znacznie wyższe na południu.

Z danych SSB wynika, że średnia cena energii elektrycznej w pierwszym kwartale wynosiła 68,1 øre/kWh. Do tego należy doliczyć opłatę za przesył (35,5 øre/kWh) oraz podatki (35,6 øre/kWh). Po uwzględnieniu rządowego wsparcia w postaci dopłat do rachunków przeciętna cena prądu dla gospodarstw domowych wyniosła 122,5 øre/kWh. – W porównaniu z poprzednim kwartałem ceny spadły o 1,5 proc., a w zestawieniu z analogicznym okresem ubiegłego roku – aż o 11 proc.. Trzeba jednak podkreślić, że poziom cen w kraju bardzo się różni – mówi Thomas Aanensen, starszy doradca w SSB. W porównaniu ze średnią ceną z ostatnich pięciu lat tegoroczny pierwszy kwartał był jedynie nieznacznie tańszy – o około 1,6 proc.

Wyraźne różnice regionalne

Choć ogólnie odnotowano wzrost cen prądu na początku 2025 roku – głównie z powodu wyższych cen na rynku spot – to różnice pomiędzy regionami Norwegii były znaczące. W północnej części kraju średnia cena spot nie przekraczała 10 øre/kWh przez trzy kolejne miesiące. Tymczasem na południu ceny wahały się od 40 do nawet 100 øre/kWh.



Cena samej energii elektrycznej (bez podatków, opłat przesyłowych i dopłat) wzrosła z 54,5 øre/kWh w czwartym kwartale 2024 roku do 68,1 øre/kWh w pierwszym kwartale tego roku, co oznacza wzrost o 25 proc.