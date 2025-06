Korona norweska najsilniejsza od listopada. Tracą złotówka, dolar i euro

Korona norweska poprawiła wynik względem polskiego złotego i dolara amerykańskiego. Waluta znad Wisły straciła blisko 2,30 proc. od początku 2025 roku. Spadek najważniejszego pieniądza świata jest bardziej spektakularny.

Dolar amerykański po raz kolejny zbliża się do progu 10,00 NOK, uznawanego przez norweskich ekonomistów za tzw. barierę psychologiczną. W czwartek, 5 czerwca wyceniano go na 10,04 NOK. Z kolei 9 czerwca średnia cena wyniosła 10,06 NOK. To 1,44 proc. mniej niż w ubiegłym tygodniu oraz 3,56 proc. gorzej w porównaniu z analogicznym okresem maja 2025 roku. Amerykańska waluta pozostaje ponad 11,50 proc. słabsza niż na początku 2025 roku i ponad 6,00 proc. poniżej poziomu z czerwca 2024 roku.



Taniejący dolar może przynosić Norwegii zarówno korzyści, jak i wyzwania. Z jednej strony, słabszy kurs amerykańskiej waluty obniża koszty importu surowców, towarów i technologii rozliczanych w dolarach, co sprzyja norweskim przedsiębiorstwom opartym na imporcie. Z drugiej strony, osłabienie dolara wpływa negatywnie na dochody z eksportu ropy naftowej i gazu, które są kluczowe dla norweskiej gospodarki i wyceniane właśnie w dolarach.



Ostateczny bilans zależy od aktualnej struktury gospodarki i sytuacji na rynkach surowcowych – dla sektora energetycznego jest to niekorzystne, ale dla konsumentów i importerów – potencjalnie korzystne.