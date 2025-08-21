  • Oslo, Oslo, Norwegia
Biznes i gospodarka

Ceny energii w Norwegii: wzrost opłat i podatków obciąża mieszkańców

Emil Bogumił

21 sierpnia 2025 13:09

Ceny energii w Norwegii: wzrost opłat i podatków obciąża mieszkańców

Choć ceny prądu spadły, mieszkańcy zapłacili więcej. Fot. Pixabay

W drugim kwartale 2025 roku średnia cena prądu dla gospodarstw domowych w Norwegii wzrosła o trzy proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem, mimo ogólnego spadku cen spotowych. Względem tego samego okresu w roku poprzednim cena była niższa o 1,1 proc.

Średnia cena prądu dla gospodarstw domowych, obejmująca opłaty sieciowe i podatki, ale przed uwzględnieniem wsparcia, wyniosła 131,0 øre/kWh. Same koszty energii wyniosły 54,3 øre/kWh, opłaty sieciowe 35,9 øre/kWh, a podatki 40,8 øre/kWh.

Po odliczeniu wsparcia energetycznego średnia cena spadła do 126,2 øre/kWh. Średnia cena za drugi kwartał w latach 2020-2024 wyniosła 119,5 øre/kWh. Obecna jest wyższa o 5,6 proc.
Norwegia droższa od Niemiec. Cena prądu we wschodniej części kraju szokuje

Wsparcie energetyczne zdecydowanie niższe

Wsparcie energetyczne zmniejszyło się znacząco. Średnio wynosiło 4,8 øre/kWh, co stanowi spadek o 71 proc. względem poprzedniego kwartału, kiedy to wynosiło 16,7 øre/kWh. Jednocześnie było wyższe niż rok wcześniej, gdy wsparcie wynosiło 2,7 øre/kWh w drugim kwartale.

System wsparcia został wprowadzony w grudniu 2021 roku. Od września 2023 roku jego obliczanie opiera się na cenie i zużyciu energii w każdej godzinie, zamiast miesięcznych wartości uśrednionych.
Od lewej należności za: wsparcie energetyczne, cenę energii, podatki i opłata przesyłowa.

Od lewej należności za: wsparcie energetyczne, cenę energii, podatki i opłata przesyłowa.Il. SSB

Wzrost podatków za prąd w Norwegii

Poziom podatków wzrósł w drugim kwartale 2025 roku o 14,6 proc., ze 35,6 øre/kWh do 40,8 øre/kWh. W tym ramach stawka podatku energetycznego wzrosła z 9,8 do 16,9 øre/kWh, przy czym obniżone stawki w zimowych miesiącach zastąpiono od kwietnia pełną stawką.

Opłata sieciowa także wzrosła nieznacznie - z 35,5 do 35,9 øre/kWh pomiędzy pierwszym a drugim kwartałem. Oznacza to wzrost o około 4,1 proc. względem analogicznego okresu rok wcześniej i aż o około 22 proc. w porównaniu ze średnią z ostatnich pięciu lat.
