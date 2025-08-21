Ceny energii w Norwegii: wzrost opłat i podatków obciąża mieszkańców
21 sierpnia 2025 13:09
Choć ceny prądu spadły, mieszkańcy zapłacili więcej. Fot. Pixabay
Po odliczeniu wsparcia energetycznego średnia cena spadła do 126,2 øre/kWh. Średnia cena za drugi kwartał w latach 2020-2024 wyniosła 119,5 øre/kWh. Obecna jest wyższa o 5,6 proc.
Wsparcie energetyczne zdecydowanie niższe
System wsparcia został wprowadzony w grudniu 2021 roku. Od września 2023 roku jego obliczanie opiera się na cenie i zużyciu energii w każdej godzinie, zamiast miesięcznych wartości uśrednionych.
Wzrost podatków za prąd w Norwegii
Opłata sieciowa także wzrosła nieznacznie - z 35,5 do 35,9 øre/kWh pomiędzy pierwszym a drugim kwartałem. Oznacza to wzrost o około 4,1 proc. względem analogicznego okresu rok wcześniej i aż o około 22 proc. w porównaniu ze średnią z ostatnich pięciu lat.
Raport Norwegia
