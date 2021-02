Cena ropy wciąż rośnie: eksperci przewidują nawet 100 dolarów za baryłkę

Ropa brent przekroczyła poziom 65 dolarów amerykańskich za baryłkę. W czwartek, 18 lutego, maksymalna kwota za surowiec wyniosła 65,45 USD. Rynkowe słupki pną się w górę od ponad trzech miesięcy. Najszybszy wzrost cen notowany jest od początku lutego 2021.

Norweska ropa wciąż poprawia ceny, które są najwyższe od stycznia 2020 roku. Wpływ na poprawę sytuacji mają decyzje państw zrzeszonych i współpracujących w ramach OPEC. Główni gracze na rynku paliw zdecydowali, że w okresie pandemii dojdzie do cięć w wydobyciu surowca. Ponadto, trudności spotkały amerykańskich naftowców. Problematyczne okazały się mrozy, które utrudniają prowadzenie prac w Teksasie. Cena tamtejszej ropy WTI waha się od 59 do 62 USD. Z kolei w Norwegii, kwoty przekraczające 65 dolarów amerykańskich obserwowano po raz ostatni 21 stycznia 2020 roku.

Dobre wieści od analityków rynku

Jak informują eksperci, ceny ropy nie osiągnęły jeszcze maksymalnego poziomu. Analitycy twierdzą, że w momencie zniesienia restrykcji wynikających z trudnej sytuacji epidemicznej, wzrośnie popyt na usługi, które wymagają wykorzystania surowca. Przewidują, że produkcja może nie nadążyć za popytem. Spowoduje to nagły wzrost cen. – W najbliższych latach zabraknie nam ropy. [...] Ceny przekroczą nawet 100 dolarów za baryłkę – przyznał cytowany przez Financial Times Christyan Malek, ekspert JP Morgan. Podobnego zdania jest Jeffrey Currie, analityk Goldman Sachs. W rozmowie z Financial Times zaznaczył, że cena ropy będzie rosła. Według niego w ciągu roku osiągnie poziom 80 dolarów za baryłkę.