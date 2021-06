Cena ropy ostro w górę: Norwegowie zyskują na międzynarodowych postanowieniach

Cena ropy brent wzrasta. 16 czerwca nad ranem osiągnęła poziom 74,72 USD za baryłkę. Kwota wymagana na rynku paliwowym była najwyższa od wiosny 2019 roku.

Analitycy wskazują, że do rosnących cen przyczyniło się kilka czynników. Dużą rolę odgrywa powracająca do normalnego funkcjonowania na całym świecie branża turystyczna. Zmiana sytuacji podróżujących doprowadziła do zwiększenia zapotrzebowania na paliwo wśród przewoźników. Kwota, którą należy zapłacić za baryłkę ropy brent, zwiększyła się także po ostatniej decyzji państw OPEC+. Kraje odpowiadające za produkcję surowca uznały, że utrzymają deficyt rynkowy oraz ograniczenie wydobycia.