Cele klimatyczne i nowe inwestycje nie dla Norwegii? Wszystko przez niedobór prądu

Norwegii grozi wstrzymanie nowych inwestycji i nie zrealizowanie celów klimatycznych, twierdzi lider Konfederacji Przedsiębiorców (NHO) Svein Tore Holsether. Zwraca uwagę, że gminy wydają zgodę na otwarcie nowych zakładów przemysłowych, bez zwrócenia uwagi na wysokie zużycie energii elektrycznej.

Lider NHO chce, by na poziomie krajowym ustalono nowe regulacje. Proponuje, by gminy mogły zezwolić na nowe inwestycje na własnym terenie tylko wtedy, jeśli uzyskają pewność, że nie wpłyną one negatywnie na sieć energetyczną. W przeciwnym razie będa musiały odmówić lub zadbać o stworzenie dodatkowej mocy. Miałoby to zlikwidować obecne sytuacje, w których konieczność zadbania o sieć zrzucana jest na samorządy, w których zlokalizowane są przedsiębiorstwa energetyczne.



Źródła: E24, MojaNorwegia.pl