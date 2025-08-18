Było źle, jest gorzej. Kurs korony norweskiej nie napawa optymizmem
18 sierpnia 2025 11:59
Korona norweska jest zdecydowanie mniej warta niż trzy lata temu. Różnice przekraczają 30 proc. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Po spadku obserwowanym od maja do ostatniego tygodnia czerwca (2,67-2,75 NOK) polski złoty utrzymuje niemal stały kurs. Od 23 czerwca średnia wartość waluty utrzymuje się powyżej poziomu 2,75 NOK, czyli do sytuacji znormalizowanej na przestrzeni ostatnich 365 dni. Po raz kolejny przebija okresowo barierę 2,80 NOK. Koronie norweskiej od niemal 60 dni nie udało się powrócić do wiosennego trendu.
Korona w dół, euro i dolar w górę
Po spadku poniżej 10 NOK do względnej stabilizacji powrócił dolar amerykański. 18 sierpnia przed południem kosztował średnio 10,20 NOK. Od 28 lipca utrzymuje średnią minimalną 10,19 NOK, przez większość okresu przekraczającą 10,20 NOK. Przez utrzymujące się zawirowania dot. między innymi polityki Donalda Trumpa, najważniejszy pieniądz świata pozostaje o ponad 10 proc. tańszy niż na począku stycznia.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz