Biznes i gospodarka

Było źle, jest gorzej. Kurs korony norweskiej nie napawa optymizmem

Emil Bogumił

18 sierpnia 2025 11:59

Kopiuj link
Było źle, jest gorzej. Kurs korony norweskiej nie napawa optymizmem

Korona norweska jest zdecydowanie mniej warta niż trzy lata temu. Różnice przekraczają 30 proc. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Kurs korony norweskiej notuje kolejne spadki, tracąc zarówno wobec złotego, jak i głównych walut światowych. NOK słabnie w relacji do euro i dolara, a także coraz mocniej ustępuje miejsca polskiemu złotemu.

Ogłoszenia MojaNorwegia

18 sierpnia przed południem złotówka kosztowała średnio 2,80 NOK. W skali tygodnia oraz miesiąca utrzymuje niemal jednolity kurs, bez większych odhyleń. Pozostaje około 1,70 proc. droższa niż na początku 2025 roku i około 1,50 proc. niż w analogicznym okresie 2024 roku.

Po spadku obserwowanym od maja do ostatniego tygodnia czerwca (2,67-2,75 NOK) polski złoty utrzymuje niemal stały kurs. Od 23 czerwca średnia wartość waluty utrzymuje się powyżej poziomu 2,75 NOK, czyli do sytuacji znormalizowanej na przestrzeni ostatnich 365 dni. Po raz kolejny przebija okresowo barierę 2,80 NOK. Koronie norweskiej od niemal 60 dni nie udało się powrócić do wiosennego trendu.
Norwegia bije Polskę na głowę w światowym rankingu konkurencyjności

Korona w dół, euro i dolar w górę

18 sierpnia euro wyceniane było na średnio 11,92 NOK. W skali roku, jak i ostatnich ośmiu miesięcy różnice wynoszą 1,10-1,25 proc. na korzyść europejskiej waluty. Od połowy czerwca najważniejszy pieniądz Starego Kontynentu podrożał o 0,51 NOK. Od 23 czerwca kurs nie spada poniżej progu 11,75 NOK. Z kolei przez cały sierpień mieszkańcy Norwegii płacą za jedno euro powyżej 11,80 NOK.

Po spadku poniżej 10 NOK do względnej stabilizacji powrócił dolar amerykański. 18 sierpnia przed południem kosztował średnio 10,20 NOK. Od 28 lipca utrzymuje średnią minimalną 10,19 NOK, przez większość okresu przekraczającą 10,20 NOK. Przez utrzymujące się zawirowania dot. między innymi polityki Donalda Trumpa, najważniejszy pieniądz świata pozostaje o ponad 10 proc. tańszy niż na począku stycznia.
W analogicznym okresie 2024 roku dolar był około 4,50 proc. droższy.

W analogicznym okresie 2024 roku dolar był około 4,50 proc. droższy.

Korona norweska w najbliższych dniach nie może liczyć na krajową interwencję. Znane są już najnowsze dane inflacyjne oraz decyzja Norges Bank dot. stóp procentowych. Waluta może reagować jedynie na wydarzenia geopolityczne oraz powiązane z rynkiem międzynarodowym.
