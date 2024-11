„Bardzo trudne” negocjacje w Norwegii. Niezbędna interwencja partyjnych liderów

Zgodnie z planem Komisja Finansów Stortingu miała dzisiaj wydać rekomendację w sprawie projektu budżetu państwa. Tak się jednak nie stanie. Przez wzgląd na przedłużające się dyskusje, dalsze negocjacje odbywają się na poziomie partyjnych liderów.

Informacje o niepowodzeniu rozmów potwierdziły m.in. redakcje NRK i Dagbladet. Od 29 listopada miejsce zespołów negocjacyjnych zajęli partyjni liderzy – premier Jonas Gahr Støre (Partia Pracy), minister finansów Trygve Slagsvold Vedum (Partia Centrum) oraz Kirsti Bergstø (Partia Socjalistycznej Lewicy). Rozmowy odbywały się w jednej z sal Stortingu. W piątek przeniesiono je jednak do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dystans między stronami ma być bardzo duży, a same rozmowy zostały nazwane przez negocjatorów jako „bardzo trudne”.



Według informacji Dagbladet, strony nie mogą dojść do porozumienia w sprawie podatków i redystrybucji. Socjalistyczna Lewica domaga się także większego wpływu na wydatkowanie środków klimatycznych oraz na środowisko. W obu przypadkach przeforsowania postulatów spotkało się ze sprzeciwem koalicji rządzącej.