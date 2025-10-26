Awantura wokół norweskiego budżetu. Rząd złamał podatkową obietnicę?
26 października 2025 10:01
Partia Pracy potrzebuje partnerów, którzy poprą jej projekt budżetu na 2026 rok. Fot. Alf Simensen/NTB Kommunikasjon (Flickr.com, CC BY-NC 2.0 DEED)
Branża otrzymała wcześniej od Partii Pracy zapewnienie o stabilności systemu podatkowego i opłat przez cztery lata – odpowiedź tę potwierdzono w komunikacji ze związkiem branżowym. Teraz, zdaniem krytyków, zapowiedź ta stoi w sprzeczności z nową propozycją rządu.
Norweska niestabilność podatkowa?
Z kolei Partia Czerwonych (Rødt) popiera obniżenie progu podatku – argumentując, że mniejsze elektrownie również wpływają na środowisko i powinny podlegać skuteczniejszej regulacji. Partia Pracy nie odniosła się dotąd do pytań dotyczących uzasadnienia tej zmiany ani jej zgodności z wcześniejszymi obietnicami wyborczymi.
Rządzący wielokrotnie obiecali uproszczenie systemu podatkowego./Na zdjęciu: Jonas Gahr Støre, Fot. materiały prasowe Partii Pracy, Flickr.com (CC BY-ND 2.0)
Raport Norwegia
