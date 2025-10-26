  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

1 NOK

Biznes i gospodarka

Awantura wokół norweskiego budżetu. Rząd złamał podatkową obietnicę?

Redakcja

26 października 2025 10:01

Kopiuj link
Awantura wokół norweskiego budżetu. Rząd złamał podatkową obietnicę?

Partia Pracy potrzebuje partnerów, którzy poprą jej projekt budżetu na 2026 rok. Fot. Alf Simensen/NTB Kommunikasjon (Flickr.com, CC BY-NC 2.0 DEED)

Lider Partii Centrum Trygve Slagsvold Vedum ostrzega, że proponowana przez Partię Pracy zmiana zasad opodatkowania małych elektrowni wodnych jest „bezpośrednio błędna”. Chodzi o planowany od 2027 roku obowiązek płacenia podatku od nadzwyczajnych zysków dla elektrowni o mocy już od 1,5 MW – zamiast dotychczasowych 10 MW.
FHI - Badanie zdrowia publicznego w Norwegii
Reklama
Rząd zaproponował obniżenie progu mocy, od którego obowiązywać będzie podatek od nadzwyczajnych zysków dla małych elektrowni wodnych – z obecnych 10 MW do 1,5 MW od 2027 roku. Według Veduma i Partii Centrum może to spowodować, że część inwestorów w sektorze małych elektrowni stanie w obliczu problemów finansowych.

Branża otrzymała wcześniej od Partii Pracy zapewnienie o stabilności systemu podatkowego i opłat przez cztery lata – odpowiedź tę potwierdzono w komunikacji ze związkiem branżowym. Teraz, zdaniem krytyków, zapowiedź ta stoi w sprzeczności z nową propozycją rządu.
Norwegia zachłysnęła się samochodami elektrycznymi? Popularne modele znacznie podrożeją

Norweska niestabilność podatkowa?

Przedstawiciele Partii Konserwatywnej (Høyre) podkreślają, że propozycja wpisuje się w ciąg ostatnich lat niestabilności polityki podatkowej. Ich zdaniem zmiany zniechęcą inwestorów do lokowania kapitału w sektorze energetyki odnawialnej w kluczowym momencie.

Z kolei Partia Czerwonych (Rødt) popiera obniżenie progu podatku – argumentując, że mniejsze elektrownie również wpływają na środowisko i powinny podlegać skuteczniejszej regulacji. Partia Pracy nie odniosła się dotąd do pytań dotyczących uzasadnienia tej zmiany ani jej zgodności z wcześniejszymi obietnicami wyborczymi.
Rządzący wielokrotnie obiecali uproszczenie systemu podatkowego.

Rządzący wielokrotnie obiecali uproszczenie systemu podatkowego./Na zdjęciu: Jonas Gahr Støre, Fot. materiały prasowe Partii Pracy, Flickr.com (CC BY-ND 2.0)

Planowane obniżenie progu mocy dla podatku od nadzwyczajnych zysków stawia sektor małych elektrowni wodnych w sytuacji niepewności. Wprowadzenie przepisów w 2027 roku może oznaczać znaczącą zmianę dla inwestorów i operatorów tej branży. Wraz z nasilającą się debatą polityczną, kwestia stabilności podatkowej w sektorze energetycznym staje się jednym z kluczowych tematów gospodarczych w Norwegii.
0
0
0
0
0
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

