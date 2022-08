5 000 000 000 koron na modernizację starej elektrowni wodnej. Skorzystałoby na tym nawet 12,5 tysiąca gospodarstw domowych

Przedsiębiorstwo energetyczne Lyse zainwestuje 5 mld NOK w modernizację i rozbudowę kompleksu elektrowni wodnych w Røldal-Suldal. Firma chce dzięki temu zwiększyć roczną produkcję energii o 200-250 GWh, która zapewniłaby prąd nawet 12,5 tys. gospodarstw domowych.

Jak podaje Lyse w komunikacie prasowym, aby zapobiec deficytowi energii na rynku, konieczna jest zwiększona produkcja energii odnawialnej, która w przyszłości przyczyni się również do ograniczenia wysokich cen prądu. Dlatego przedsiębiorstwo inwestuje od 4. do 5 mld NOK w modernizację i rozbudowę elektrowni wodnej Røldal-Suldal powstałej w latach 60.

Pełna moc

Obecnie moc zainstalowana elektrowni jest stosunkowo niska, co powoduje ograniczenia w wytwarzaniu energii, gdy zapotrzebowanie na nią jest największe. Poza tym zbiorniki na wodę mają małą pojemność. Inwestor chce zbudować na terenie kompleksu m.in. trzy nowe elektrownie, co pozwoliłoby zwiększyć roczną produkcję energii o 200-250 GWh i zapewnić 600 MW mocy zainstalowanej. Jak podaje Lyse, odpowiada to zużyciu energii elektrycznej przez 10 tys.-12,5 tys. gospodarstw domowych, i praktycznym podwojeniu mocy zainstalowanej.



Przedsiębiorstwo wyznaczyło już kamień milowy projektu - w pierwszej połowie 2023 chce wysłać wniosek o koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej.