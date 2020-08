Norwegia wciąż w czołówce najdroższych krajów Europy. Kraj fiordów z najdroższym alkoholem i tytoniem

Ceny jedzenia i napojów są od 11 do 27 proc. niższe w krajach sąsiadujących z Norwegią. adobe stock/ licencja standardowa autor: JackF

Z wstępnych danych Eurostatu wynika, że w 2019 roku Szwajcaria była najdroższym krajem w Europie. Kolejne na podium są Islandia i Norwegia, ale to właśnie kraj fiordów ma najwyższe ceny w grupie produktów alkoholowych i tytoniowych - 136 proc. powyżej średniej europejskiej.

Droższy przewóz alkoholu i papierosów do Norwegii. Próba zniechęcenia do zakupów za granicą?

Ceny produktów alkoholowych i tytoniowych w Norwegii i Islandii odbiegają od pozostałych europejskich krajów. Jest to spowodowane nałożonymi przez rządy obu krajów wysokimi podatkami na artykuły z tej właśnie grupy. Finowie dla przykładu płacili za alkohol i papierosy o połowę mniej niż Norwegowie. Szwedzi i Duńczycy mieli ceny nawet o 70 proc. niższe.

Gdzie było najtaniej?

Najtaniej w zeszłym roku było na Bałkanach. Niektóre państwa miały nawet o połowę niższe ceny od średniej europejskiej. 47 to najniższy wskaźnik, jaki odnotowano - należy on do Turcji, w której ceny były o 53 proc. mniejsze niż średnia dla krajów UE.