Znaleziono ludzkie szczątki. Mogą mieć związek ze sprawą zaginionej Polki

5 czerwca policja z Møre og Romsdal otrzymała zgłoszenie o znalezieniu ludzkich szczątek w Nivane, w gminie Ørsta (Sunnmøre). Prawdopodobnie, podejrzewają funkcjonariusze, należą do zaginionej w tych okolicach półtora roku temu Mai Herner. Obecnie poszukiwania utrudnia śnieg zalegający w terenach górzystych. Komunikat prasowy o sprawie pojawił się na stronie policji 8 czerwca.

25-letnia Polka zniknęła bez śladu 21 listopada 2018 roku. Ostatni raz widziano ją na zakupach w supermarkecie w miejscowości, do której przeprowadziła się tydzień wcześniej, by rozpocząć pracę w firmie sprzątającej. Wiadomo, że miała w planach spacer w górach, gdzie znajduje się między innymi szczyt Saudehornet.

Od dnia zaginięcia funkcjonariusze wraz z pracownikami Norweskiego Czerwonego Krzyża i wolontariuszami zamieszkującymi okolicę sukcesywnie przeprowadzali akcje poszukiwawcze, które – podobnie jak obecnie – utrudniają zalegające w górach masy śniegu. Policja przeanalizowała ok. 2600 zdjęć satelitarnych i nadesłanych przez osoby uczęszczające na szlaki w Ørsta, badała również teren przy pomocy drona. Na żaden ślad Mai Herner jednak nie trafiono.

W miniony piątek wieczorem policjanci z Møre og Romsdal otrzymali zgłoszenie, że w Nivane trafiono na ludzkie szczątki. Chodzi o but z fragmentem kości. Policja podejrzewa, że może on należeć do zaginionej Polki, ponieważ nikt inny nie jest poszukiwany w tamtych okolicach. Śledczy raczej wykluczają kryminalne podłoże zniknięcia Mai Herner, bardziej prawdopodobny jest wypadek na szlaku – niekoniecznie jednak w miejscu znaleziska. Części ciała mogły bowiem zostać przeniesione przez np. lawinę lub zwierzęta. Szczątki zostaną teraz poddane szczegółowej identyfikacji.