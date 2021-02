Zmutowana odmiana koronawirusa w Vestlandet: w Bergen wykryto południowoafrykański wariant COVID-19

Władze nie ustaliły tzw. pacjenta zero. Fot. Pixabay

Jak poinformował Szpital Uniwersytecki Haukeland, trzeciego lutego zdiagnozowano w Bergen sześć przypadków zakażeń zmutowaną odmianą koronawirusa. Dwa z nich dotyczą wariantu południowoafrykańskiego. Przedstawiciele gminy nie wiedzą, w jaki sposób do transmisji infekcji.

Jak dowiedzieli się dziennikarze NRK, są to pierwsze przypadki mutacji południowoafrykańskiej w Vestlandet, których nie można powiązać z zakażeniem za granicą. Ostatni raz tego typu odmianę zdiagnozowano na początku stycznia. – Nie wiemy, w jaki sposób dostała się do Norwegii i czy zarażone osoby są w jakiś sposób ze sobą powiązane – komentuje dla NRK Elling Ulvestad, kierownik oddziału mikrobiologii w Szpitalu Uniwersyteckim Haukeland. Jedna z zainfekowanych osób mieszka na stałe w Bergen i w ostatnim czasie nie podróżowała. Służby sanitarne pracują obecnie nad tym, by wszystkie bliskie osoby zakażonego trafiły na kwarantannę.