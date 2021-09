Zmiany w regulacjach wjazdowych: kolejny kraj z kwarantanną, rząd akceptuje nowe certyfikaty covidowe

Rada Ministrów postanowiła wpisać kolejne państwa na listę tzw. krajów pomarańczowych oraz czerwonych. Władze Norwegii zaakceptowały także certyfikaty covidowe kolejnych państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Trwają przygotowania do wprowadzenia udogodnień dla podróżujących z USA oraz Wielkiej Brytanii.

Ministerstwo Zdrowia zaakceptowało certyfikaty covidowe osób, które zostały zaszczepione preparatami Sinopharm i Sinovac oraz Covishield (AstraZeneca produkowana w Indiach). Prace skupione były na opracowaniu systemu akceptującego kod QR osób, które przyjęły dawki wymienionych medykamentów. Resort planuje także umożliwić wydanie certyfikatów covidowych Norwegom, którzy przyjęli wymienione szczepionki za granicą. Zgodnie z obecnymi regulacjami, nie mogą oni zarejestrować ich w systemie służby zdrowia.



Od trzeciego września norweską granicę swobodnie przekroczą wszystkie osoby zaszczepione preparatami zatwierdzonymi przez Europejską Agencję Leków, WHO, rządy USA oraz Wielkiej Brytanii. Takie same regulacje dotyczyć będą osób, które przeszły w ciągu ostatnich sześciu miesięcy COVID-19. Poza Brytyjczykami i Amerykanami zmiany dotyczą podróżujących z Ukrainy, Turcji oraz Macedonii Północnej. Państwa te zostały włączone do unijnego systemu certyfikatów covidowych.