Zmiany w polskim i norweskim programie szczepień: latem preparat przyjmie każdy zainteresowany

Przedstawiciele polskiego i norweskiego rządu przedstawili zmiany w krajowych programach szczepień. 30 marca w obu państwach odbyły się konferencje, na których podsumowano dotychczasowy etap i przedstawiono scenariusze na wiosnę i lato. Zarówno w kraju fiordów, jak i nad Wisłą, szczepienia powinny zakończyć się latem 2021 roku.

Problemy z dostawami oraz wycofanie preparatu AstraZeneca wpłynęły na opóźnienie procesu szczepień w Norwegii. Według pierwotnych założeń, każda dorosła osoba miała otrzymać pierwszą dawkę na przełomie czerwca i lipca. 30 marca Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (FHI) poinformował, że termin wydłużył się do połowy lipca. Opóźnienia dotyczą także personelu medycznego, który na preparat poczeka do trzeciego tygodnia maja, a nie jak początkowo planowano do drugiej połowy kwietnia. Siedem dni później pierwszą dawkę otrzymają osoby w wieku od 55 do 74 lat, cierpiące na choroby podstawowe.



Pozytywny scenariusz FHI zakłada, że szczepienia całej populacji rozpoczęłoby się w czerwcu. Uzależnione jest od regularnych dostaw szczepionek Johnson & Johnsson i powrotu do wykorzystywania preparatu AstraZeneca. Realistyczny scenariusz, uwzględniający możliwość występowania trudności, zawiera prognozę szczepienia wszystkich obywateli w połowie lipca.