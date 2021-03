Zmiany w norweskim programie szczepień: AstraZeneca również dla seniorów, część gmin z dodatkowymi dawkami

Rząd postanowił przyjąć zalecenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego dotyczące zmian w programie szczepień. FHI rekomenduje podawanie szczepionek osobom powyżej 65. roku życia oraz wydłużenie czasu oczekiwania na drugą dawkę. Rada Ministrów, przy współpracy ze służbą zdrowia, postanowiła dziewiątego marca, że część gmin otrzyma dodatkowe dawki medykamentu.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego sprawdził, czy możliwe jest zwiększenie dystrybucji szczepionek do gmin z wysokim odsetkiem zakażeń. 20 proc. dawek więcej otrzymają Oslo, Fredrikstad, Sarpsborg, Moss i Lørenskog. W stolicy Norwegii priorytetowo zostaną potraktowane dzielnice: Stovner, Alna, Grorud, Bjerke, Søndre Nordstrand i Gamle Oslo. Zmiany w dystrybucji nie okażą się uciążliwe dla pozostałej części kraju. 330 gmin, w których obserwowano niski wskaźnik potrzeby hospitalizacji zakażonych, otrzyma trzy proc. mniej szczepionek. Wszystkie zostaną rozmieszczone na podstawie nowego klucza – mieszkańców powyżej 18. roku życia. Dotychczas więcej dawek trafiało do miejscowości, w których występował wysoki odsetek osób powyżej 65 lat.

AstraZeneca także dla seniorów

Na wniosek Rady Ministrów FHI zbadało, czy szczepionki marki AstraZeneca mogą być podawane seniorom. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego wskazał, że nie ma wobec takich działań przeciwwskazań. – Dzięki temu szczepienie osób starszych będzie przebiegało szybciej. Osobom w wieku 65-74 lata zaoferujemy pierwszą dawkę pięć tygodni szybciej, a seniorom od 75. do 84 lat dwa tygodnie szybciej – przyznała dziewiątego marca Erna Solberg. Rząd, zgodnie z rekomendacją FHI, postanowił wydłużyć okres oczekiwania na drugą dawkę szczepionki z trzech do sześciu tygodniu.



Do 10 marca w Norwegii zaszczepionych dwiema dawkami zostało 209 840 osób. Co najmniej jedną dawkę otrzymało 396 312 mieszkańców kraju fiordów. Odpowiada to 7,38 proc. populacji.