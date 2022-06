Zastrzelił z łuku pięć osób. Dziś zapadł wyrok

Sąd Okręgowy w Buskerud 24 czerwca wydał wyrok w sprawie tragedii, do której doszło w październiku ubiegłego roku w Kongsberg - Espen Andersen Bråthen (38 l.) zastrzelił z łuku pięć osób, a 11 próbował zabić. Oskarżony trafi jednak nie do zakładu karnego, a na przymusowe leczenie psychiatryczne.

Sąd, na wniosek prokuratury, a także obrońców oskarżonego, skazał Bråthena na przymusowe leczenie. Prokurator w trakcie procesu, powołując się na opinie biegłych psychiatrów, orzekł, że mężczyzna cierpi na schizofrenię paranoidalną. - Jest absolutnie kluczowe, aby prokuratura sprawowała kontrolę nad leczeniem Bråthena. Widzieliśmy, do czego jest zdolny. Absolutnie konieczne jest przeniesienie Bråthena do zakładu opieki psychiatrycznej - powiedziała prokurator Vibeke Gjøslien Martins, cytowana przez serwis NRK. W trakcie procesu skazany zeznał, że chęć zabicia została wywołana faktem, iż przez kilka miesięcy odczuwał ból w oczodołach, co sprawiło, że bał się, że oślepnie. Był więc przekonany, że musi zabić, aby narodzić się na nowo. - Oskarżony był niepoczytalny w momencie popełnienia przestępstwa - przyznała prokurator.