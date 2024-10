Zasłynęła dzięki serialowi o nastolatkach, teraz działa na rzecz mniejszości. W Norwegii wybrano laureatkę Jenteprisen 2024

Iman Meskini, aktorka znana z serialu Skam (Wstyd), została wyróżniona nagrodą na rzecz dziewcząt Jenteprisen 2024 od Plan International Norge za pracę na rzecz tworzenia bezpieczniejszego społeczeństwa dla kobiet należących do mniejszości. Meskini odebrała wyróżnienie 11 października w ambasadzie w Oslo.

Obecnie 27-letnia, stała się znana dzięki emitowanemu w NRK od 2015 do 2017 roku serialowi telewizyjnemu Wstyd , w którym wcieliła się w postać Sany. Od tego czasu wykorzystuje swoją popularność i wizerunek do walki z rasizmem i promowania równości, a szczególnie zaangażowała się w zwalczanie uprzedzeń wobec muzułmanek.

– W czasach charakteryzujących się zwiększoną polaryzacją, uprzedzeniami i negatywną kontrolą społeczną, ważniejsze niż kiedykolwiek jest posiadanie jasnych i bezpiecznych wzorców do naśladowania, takich jak Iman Meskini. Udało jej się wiele zrobić w młodym wieku i dotrzeć do wielu osób, zwłaszcza dziewcząt z mniejszości – mówi przewodnicząca jury Hege Yli Melhus Ask cytowana w komunikacie prasowym Plan International Norge.

Kandydatów do nagrody może zgłosić każdy, a zwycięzcę wybiera jury. Tegoroczne jury składało się z przewodniczącej jury Hege Yli Melhus Ask, Isabelle Ringnes, Noman Mubashir, Åsmund Aukrust, Amalie Gresseth i Edin Babic.

– To był dla mnie duży szok, że to właśnie ja zdobyłam Jenteprisen. To daje motywację do dalszej pracy, którą wykonuję, i docierania do jeszcze większej liczby osób. Marzę o społeczeństwie, w którym jest miejsce dla każdego – mówi Meskini.