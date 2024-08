Zapaść rolnictwa i żołnierze żywieni fasolą. Centrum krytykuje nowe zalecenia Urzędu ds. Zdrowia

Nie milkną echa nowych zaleceń żywieniowych norweskiego Urzędu ds. Zdrowia. Z ich zapisami nie zgadzają się m.in. Centrum. Przyznają, że rekomendowanie zmniejszenia ilości mięsa w diecie doprowadzi do upadku części gospodarstw hodujących bydło.

– Nowe zalecenia doprowadzą do zmniejszenia o połowę produkcji mięsa – skomentował Nils Forren, wiceprzewodniczący organizacji młodzieżowej Partii Centrum (Senterungdommen). – Produkcja mięsa zostanie scentralizowana w Jæren i wokół fiordu Oslofjord, podczas gdy rolnicy z północnej Norwegii i górskiego regionu Trøndelag będą musieli zawiesić działalność – dodał w rozmowie z Nettavisen. Obawy młodego polityka są odpowiedzią na nowe zalecenia Urzędu ds. Zdrowia. Instytucja zwróciła uwagę, że mieszkańcy Norwegii powinni ograniczyć spożycie mięsa. Wezwano ich także do wprowadzania większej liczby posiłków roślinnych oraz zwiększenia porcji warzyw, owoców oraz mleka i produktów pochodnych.

Żołnierze na soczewicy i fasoli?

Nils Forren przypomniał także, że zalecenia Urzędu ds. Zdrowia są traktowane jako wytyczne dla instytucji publicznych. – Oznacza to, że żołnierze w Troms, którzy mają nas bronić, będą żywieni fasolą i soczewicą. [...] W tabelach klimatycznych biurokratów będzie pojawiać się informacja, że ​​wykorzystywanie zasobów norweskiego rolnictwa jest wrogie klimatowi, ale tak nie jest. To najbardziej przyjazna dla klimatu rzecz, jaką możemy zrobić. Ogranicza to import z zagranicy, a zwierzęta mogą jeść to, co naturalne w norweskiej faunie – podsumował.



Opinię Młodego Centrum skrytykowali już m.in. norwescy Zieloni. Zaznaczyli, że ich zdanie jest całkowicie sprzeczne z celami klimatycznymi kraju fiordów. W nich znalazał się m.in. zapis o konieczności ograniczenia spożycia mięsa.