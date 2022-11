Zamordował partnerkę i porwał córkę? Polska chce ekstradycji 25-letniego Norwega [AKTUALIZACJA]

Poszukiwania Norwega zakończono 5 listopada około 23:00. zdjęcie poglądowe; fot. PxHere

Prokuratura domaga się ekstradycji Ingebrigta G. – Norwega podejrzewanego o zamordownia 26-latki w Oświęcimiu. 5 listopada w nocy mężczyznę aresztowali duńscy policjanci. W samochodzie, którym kierował, przebywała pięcioletnia Mia. Dziewczynka była poszukiwana przy pomocy komunikatu Child Alert.

– Wobec mężczyzny podejrzewanego o zabójstwo zostanie wszczęta procedura ekstradycyjna w trybie Europejskiego Nakazu Aresztowania. By to było możliwe oświęcimska prokuratura kieruje aktualnie wniosek do Sądu Okręgowego w Krakowie o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania – informuje Małopolska Policja za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jak precyzują funkcjonariusze, Ingebrigt G. może zostać skazany na karę 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotni pobyt w zakładzie karnym.

Co dalej z 5-letnią Mią? Funkcjonariusze wyjaśnili także, jaki los czeka Mię. Pięcioletnią dziewczynkę odnaleziono w Danii. Jechała samochodem razem z zatrzymanym. – Mężczyzna został zatrzymany i trafił do jednostki Policji w Kopenhadze. Dziecko, całe i zdrowe przekazano pod opiekę duńskich służb socjalnych. Wkrótce trafi do rodziny. Sąd Rejonowy w Oświęcimiu (Wydział Rodzinny) zdecydował dziś, że tymczasową opiekę nad pięciolatką będzie sprawował jej dziadek (ojciec zamordowanej 26-latki) – informują małopolskie służby.



Według nieoficjalnego źródła Polskiej Agencji Prasowej, Norweg nie mieszkał na stałe w Polsce. Do partnerki i matki dziecka przyjechał pod koniec października. Zatrzymano go na autostradzie w pobliżu Kopenhagi.

Norweg osadzony w duńskim areszcie Jak w niedzielę, 6 listopada poinformowała policja w Kopenhadze, 25-latek został osadzony w stołecznym areszcie. Duńskie media przekazały, że władze nie otrzymały jeszcze oficjalnego pisma od polskich śledczych. W związku z tym, zatrzymano go na 72 godziny.

Den anholdte nordmand, der er sigtet for drab begået i Polen, har i et grundlovsforhør fået opretholdt sin anholdelse i tre gange 24 timer. Retsmødet er holdt for lukkede døre og der kan derfor ikke udleveres detaljer om sagen. #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) November 6, 2022

Zwłoki matki 5-letniej dziewczynki odnaleziono w sobotę, 5 listopada. Kobieta miała rany cięte szyi. W mieszkaniu, w którym doszło do morderstwa, znaleziono również zakrwawiony nóż. Według prawdopodobnej wersji zdarzeń, po zamordowaniu 26-latki, Ingebrigt G. udał się z Mią do Niemiec i Danii. Śledczy obawiali się, że życie dziecka może być zagrożone. W związku z tym, ogłoszony został Child Alert. Obowiązywał do zatrzymania Norwega.



