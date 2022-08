Zamknięty konsulat, wyzwiska i cofnięta wiza. Gorąco na linii Norwegia-Rosja

Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało o cofnięciu wizy jednej z norweskich dyplomatek pracujących do 1 lipca w Murmańsku. Kobieta miała przyznać w jednym z hoteli, że nienawidzi Rosjan. Do postawy norweskiego rządu krytycznie odniosła się także rosyjska ambasada w Oslo.

24 czerwca minister spraw zagranicznych Anniken Huitfeldt odpowiedziała na pytanie Ine Eriksen Søreide (Partia Konserwatywna) dotyczące Aleksieja Nawalnego. W treści dokumentu znalazł się fragment krytykujący władze Rosji. – Sytuacja praw człowieka w Rosji znacznie się pogorszyła od ataku Rosji na Ukrainę, a prześladowania i skierowania do więzienia przez władze opozycjonistów, liderów opinii i przeciwników wojny trwają z pełną mocą. Reżim Putina przeszedł od autorytarnego do coraz bardziej totalitarnego – czytamy w odpowiedzi.



Do słów szefowej MSZ odniosła się Ambasada Federacji Rosyjskiej w Oslo. Rosyjskie służby zwróciły uwagę, że wypowiedź wpisuje się do serii oświadczeń krytykujących Rosję. O sprawie ma zostać powiadomiony rząd Federacji Rosyjskiej, który podejmie decyzję jak zareagować na sytuację. – Te słowa odzwierciedlają modny ostatnio konkurs „Kto mocniej potępi działania Rosji” - czytamy w oświadczeniu ambasady.