Zamiast śniegu lód i niebezpieczna breja. Zmiana klimatu na norweskich drogach

Coraz częstsze występowanie gołoledzi i brei pośniegowej to jeden ze skutków zmian klimatycznych. Śliskie nawierzchnie oraz zmienne warunki pogodowe stają się coraz bardziej powszechne w wielu regionach Norwegii. Prognozy wskazują, że w przyszłości sytuacja będzie się tylko pogarszać.

Klimatolodzy z Norweskiego Instytutu Meteorologicznego zwracają uwagę na wzrost liczby dni z tak zwanym przejściem przez zero stopni. Są to momenty, w których temperatura oscyluje wokół zera, co prowadzi do powstawania lodu na drogach i chodnikach.



– Globalne ocieplenie ma wiele konsekwencji. Wzrost liczby dni z przejściami przez zero stopni w regionach, które wcześniej miały stabilnie mroźne zimy, to jeden z ich przykładów – wyjaśnia Anita Verpe Dyrrdal, dyrektor Norweskiego Centrum Klimatycznego. Zjawisko dotyczy głównie miesięcy zimowych, gdy wiosną i jesienią liczba takich dni maleje.