Załamanie pogody w Norwegii. Władze zwołały posiedzenie kryzysowe
23 października 2025 14:50
Największe niebezpieczeństwo mogą stanowić osuwiska i powodzie. zdjęcie poglądowe; fot. PxHere
Prognozuje się, że w ciągu 24 godzin na niektórych obszarach spadnie od 50 do 70 mm deszczu, co może prowadzić do gromadzenia się wody na jezdniach i wystąpienia zjawiska aquaplaningu. Służby drogowe zalecają ostrożną jazdę oraz sprawdzenie drożności rowów i studzienek.
Do Norwegii nadciąga pogorszenie warunków pogodowych
Prognozy wskazują, że szczyt opadów może przypaść na piątek, kiedy to w części Østlandet i Sørlandet będą występowały najbardziej intensywne opady, a na Nordvestlandet silny wiatr. W związku z tym lokalne władze podkreślają konieczność monitorowania sytuacji pogodowej i przygotowania do możliwych skutków.
Vi har sendt ut gult farevarsel om mye regn for deler av Østlandet. Varselet gjelder for fredag og natt til lørdag. Lokalt kan det komme 50-70 mm i løpet av 24 timer— Meteorologene (@Meteorologene) October 23, 2025
Les hele varselet her: https://t.co/u6O2VtqROD pic.twitter.com/0vqoWrue0o
Władze proszą o ostrożność
Monitoring sytuacji będzie prowadzony na bieżąco, a komunikaty aktualizowane zgodnie z rozwojem pogody. Zarówno mieszkańcy, jak i kierowcy proszeni są o śledzenie informacji meteorologicznych i dostosowanie planów podróży i aktywności.
