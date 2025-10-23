Strona korzysta z plików cookies

  Oslo, Oslo, Norwegia
  Bergen, Vestland, Norwegia
  Jessheim, Akershus, Norwegia
  Stavanger, Rogaland, Norwegia
  Kristiansand, Agder, Norwegia
  Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  Bodø, Nordland, Norwegia
  Sandnes, Rogaland, Norwegia
  Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  Drammen, Buskerud, Norwegia

Załamanie pogody w Norwegii. Władze zwołały posiedzenie kryzysowe

Redakcja

23 października 2025 14:50

Kopiuj link
Załamanie pogody w Norwegii. Władze zwołały posiedzenie kryzysowe

Największe niebezpieczeństwo mogą stanowić osuwiska i powodzie. zdjęcie poglądowe; fot. PxHere

Na południowym i wschodnim wybrzeżu Norwegii meteorolodzy prognozują intensywne opady deszczu oraz wzrost zagrożenia osuwiskowego i powodziowego. W odpowiedzi na pogarszające się warunki atmosferyczne, władze lokalne zwołały nadzwyczajne spotkanie kryzysowe. Ostrzeżenia obejmują również regiony północne, gdzie spodziewane są zmiany pogodowe i utrudnione warunki drogowe.
W regionach Østlandet oraz Sørlandet obowiązuje żółte ostrzeżenie przed ulewami, natomiast w wybranych gminach takich jak Sør-Aurdal, Etnedal, Nordre Land i Søndre Land opublikowano pomarańczowy alert z uwagi na ryzyko osuwisk i powodzi. W samym Nordre Land potwierdzono, że administracja lokalna podejmuje techniczne działania zapobiegawcze, w tym zapewnienie drożności systemów odwadniających.

Prognozuje się, że w ciągu 24 godzin na niektórych obszarach spadnie od 50 do 70 mm deszczu, co może prowadzić do gromadzenia się wody na jezdniach i wystąpienia zjawiska aquaplaningu. Służby drogowe zalecają ostrożną jazdę oraz sprawdzenie drożności rowów i studzienek.
Biała zima zawitała do Norwegii. Krajobraz jak z bajki

Do Norwegii nadciąga pogorszenie warunków pogodowych

Według informacji udostępnionych przez norweski Instytut Meteorologiczny, niskie ciśnienie nad północno-zachodnią częścią kraju powoduje napływ wilgotnego i łagodnego powietrza, które napędza opady deszczu i zwiększa warunki wietrzne. W regionie północnym prognozowana jest też zmiana pogody, która może spowodować oblodzenie i trudne warunki na drogach.

Prognozy wskazują, że szczyt opadów może przypaść na piątek, kiedy to w części Østlandet i Sørlandet będą występowały najbardziej intensywne opady, a na Nordvestlandet silny wiatr. W związku z tym lokalne władze podkreślają konieczność monitorowania sytuacji pogodowej i przygotowania do możliwych skutków.

Władze proszą o ostrożność

Administracja Innlandet zorganizowała spotkanie kryzysowe, by skoordynować działania chroniące przed skutkami pogody. Największą wagę przykłada do zabezpieczenia przed osuwiskami, zalaniami i zwiększonym przepływem wód w małych i średnich ciekach wodnych.

Monitoring sytuacji będzie prowadzony na bieżąco, a komunikaty aktualizowane zgodnie z rozwojem pogody. Zarówno mieszkańcy, jak i kierowcy proszeni są o śledzenie informacji meteorologicznych i dostosowanie planów podróży i aktywności.
