Załamanie pogody w Norwegii. Władze zwołały posiedzenie kryzysowe

Największe niebezpieczeństwo mogą stanowić osuwiska i powodzie. zdjęcie poglądowe; fot. PxHere

Na południowym i wschodnim wybrzeżu Norwegii meteorolodzy prognozują intensywne opady deszczu oraz wzrost zagrożenia osuwiskowego i powodziowego. W odpowiedzi na pogarszające się warunki atmosferyczne, władze lokalne zwołały nadzwyczajne spotkanie kryzysowe. Ostrzeżenia obejmują również regiony północne, gdzie spodziewane są zmiany pogodowe i utrudnione warunki drogowe.

W regionach Østlandet oraz Sørlandet obowiązuje żółte ostrzeżenie przed ulewami, natomiast w wybranych gminach takich jak Sør-Aurdal, Etnedal, Nordre Land i Søndre Land opublikowano pomarańczowy alert z uwagi na ryzyko osuwisk i powodzi. W samym Nordre Land potwierdzono, że administracja lokalna podejmuje techniczne działania zapobiegawcze, w tym zapewnienie drożności systemów odwadniających.



Prognozuje się, że w ciągu 24 godzin na niektórych obszarach spadnie od 50 do 70 mm deszczu, co może prowadzić do gromadzenia się wody na jezdniach i wystąpienia zjawiska aquaplaningu. Służby drogowe zalecają ostrożną jazdę oraz sprawdzenie drożności rowów i studzienek.

Do Norwegii nadciąga pogorszenie warunków pogodowych Według informacji udostępnionych przez norweski Instytut Meteorologiczny, niskie ciśnienie nad północno-zachodnią częścią kraju powoduje napływ wilgotnego i łagodnego powietrza, które napędza opady deszczu i zwiększa warunki wietrzne. W regionie północnym prognozowana jest też zmiana pogody, która może spowodować oblodzenie i trudne warunki na drogach.



Prognozy wskazują, że szczyt opadów może przypaść na piątek, kiedy to w części Østlandet i Sørlandet będą występowały najbardziej intensywne opady, a na Nordvestlandet silny wiatr. W związku z tym lokalne władze podkreślają konieczność monitorowania sytuacji pogodowej i przygotowania do możliwych skutków.

Vi har sendt ut gult farevarsel om mye regn for deler av Østlandet. Varselet gjelder for fredag og natt til lørdag. Lokalt kan det komme 50-70 mm i løpet av 24 timer



Les hele varselet her: https://t.co/u6O2VtqROD pic.twitter.com/0vqoWrue0o — Meteorologene (@Meteorologene) October 23, 2025

Władze proszą o ostrożność Administracja Innlandet zorganizowała spotkanie kryzysowe, by skoordynować działania chroniące przed skutkami pogody. Największą wagę przykłada do zabezpieczenia przed osuwiskami, zalaniami i zwiększonym przepływem wód w małych i średnich ciekach wodnych.



Monitoring sytuacji będzie prowadzony na bieżąco, a komunikaty aktualizowane zgodnie z rozwojem pogody. Zarówno mieszkańcy, jak i kierowcy proszeni są o śledzenie informacji meteorologicznych i dostosowanie planów podróży i aktywności.