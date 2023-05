Zagrożenie pożarowe w południowej Norwegii. Spadło nawet 80 procent mniej deszczu

Norwescy meteorolodzy poinformowali o zagrożeniu pożarowym. Alert objął obszar kraju od południowego wybrzeża do krańców centralnej Norwegii. – Jeśli całe lato będzie suche, możemy mieć problem – alarmują synoptycy.

W 2022 roku doszło w Norwegii do lokalnych pożarów lasów wywołanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Obecnie meteorolodzy obawiają się podobieństw do sytuacji z 2018 roku. W kraju fiordów doszło wówczas do ponad dwóch tys. pożarów lasów i pól. To najgorsze statystyki w historii.



Źródła: Instytut Meteorologiczny, NRK, MojaNorwegia.pl