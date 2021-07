Zachęcał pracowników do pracy w formie wolontariatu: „W ciągu dnia trudno posprzątać sklep”

Do nietypowej sytuacji w sklepie Coop doszło w maju 2021 roku. /zdjęcie poglądowe, Fot. Björn Wylezich/ stock.adobe.com/ tylko do użytku redakcyjnego

W Trøndelag ujawniono nieodpowiednie praktyki jednego z menedżerów sieci Coop. Mężczyzna prosił o przychodzenie do pracy w niedzielę w formie „wolontariatu”. Odwoływał się przy tym do standardów dobrej obsługi klienta.

Jak ujawnili dziennikarze Børsen, zatrudnieni w sklepie pracowali w jedną z niedzieli maja. Za wykonane obowiązki nie otrzymali wynagrodzenia. – Przyszliśmy, by posprzątać na zewnątrz i wewnątrz sklepu. Dotyczyło to m.in. spłukania brudu z parkingu. Sklep miał stać się bardziej przyjazny dla klienta – relacjonuje anonimowy informator gazety. Redaktorzy informują także, że wielu pracowników nie chciało komentować sprawy. Jeden z nich określił ją jako „całkiem w porządku”.

Do sprawy odniósł się także kierownik sklepu w Meråker. Przyznał, że sytuacja miała miejsce i do ponownego zdarzenia nie dojdzie w przyszłości. Dodał też, że niedzielna praca była elementem szerszego wydarzenia, podczas którego zatrudnieni spotkali się przy wspólnym posiłku. Wykonywanie obowiązków bez wynagrodzenia porównał jednocześnie do wolontariatu sportowego. – Pokazuje to, że jeśli kochasz swoją pracę, to zawsze w niej jesteś. Tak jak z pasją do drużyny sportowej.



Zachowanie kierownika sklepu zdziwiło zarząd Coop Midt-Norge. Przyznali, że pierwszy raz spotkali się z taką sytuacją. – Sprawa zostanie rozwiązana wewnętrznie, zgodnie z wytycznymi sieci – poinformowali w mailu.