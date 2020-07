Wyniki wyborów prezydenckich z 99,84 proc. obwodów: wygrywa Duda, zagranica wybrała Trzaskowskiego

Częściowe wyniki głosowania z 99,84 proc. komisji wyborczych ogłosiła Państwowa Komisja Wyborcza w poniedziałek, 13 lipca, o godz. 8:00. Wynika z nich, że urzędujący Prezydent RP – Andrzej Duda – uzyskał 10 394 843 głosów (51,22 proc.). Jego kontrkandydata – Rafała Trzaskowskiego – poparło 9 901 371 wyborców (48,78 proc.). Państwowa Komisja Wyborcza wciąż nie otrzymała wszystkich protokołów z zagranicy. Brakuje m.in. dokumentów z ośmiu obwodów w Wielkiej Brytanii. Częściowo zniwelują one stratę Trzaskowskiego do Dudy, jednak nie powinny znacząco wpłynąć na ostateczny wynik.

Polacy blisko rekordu frekwencji

Jak wynika z częściowych danych, w II turze wyborów prezydenckich wzięło udział 67,71 proc. uprawnionych do głosowania. Niewiele zabrakło do pobicia frekwencyjnego rekordu z 1995 roku, który wynosi 68,23 proc. Województwa pomorskie oraz mazowieckie jako jedyne przekroczyły barierę 70 proc.



Według badań sondażowni IPSOS na Andrzeja Dudę głosowały przede wszystkim osoby z wykształceniem podstawowym oraz zasadniczym zawodowym. Na urzędującego prezydenta głosowali również mieszkańcy wsi. Reelekcję zapewniła mu duża przewaga uzyskana we wschodnich województwach: podlaskim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim oraz łódzkim. W pozostałych dziesięciu zwyciężył Rafał Trzaskowski.