Wyniki sondażowe exit poll: zwycięstwo Andrzeja Dudy

Podziękowania

Po zakończeniu głosowania obaj kandydaci podziękowali obywatelom Polski.



– Absolutnie nic się nie zmieni. Będę państwa odwiedzał we wszystkich zakątkach Polski. Cieszę się z mojego zwycięstwa, na razie sondażowego, ale patrząc na poprzednie wyniki, to jeszcze, jak to mówią, mi urosło – powiedział podczas wieczoru wyborczego prezydent Duda.



– Obudziło się społeczeństwo obywatelskie. To Polki i Polacy stworzyli nadzieję na Polskę uśmiechniętą, tolerancyjną, otwartą, gdzie najważniejsza jest równowaga i zdrowy rozsądek - dodał na swoim spotkaniu wyborczym prezydent Warszawy.