Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Na kogo mogą zagłosować Polacy w Norwegii?

Ostatnie godziny dzielą obywateli Unii Europejskiej od ciszy wyborczej. 9 czerwca Polacy w kraju i za granicą wybiorą przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Na kogo będą mogli zagłosować?

Jak wynika z zapisów Kodeksu wyborczego, w celu przeprowadzenia wyborów parlamentarnych, prezydenckich lub elekcji do PE, tworzy się obwody głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą, jeżeli na terenie obwodu przebywa co najmniej 15 wyborców i jeżeli istnieje możliwość przekazania właściwej komisji wyborczej wyników głosowania niezwłocznie po jego zakończeniu. Obwody wchodzą w skład okręgu wyborczego właściwego dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.



9 czerwca będzie to okręg wyborczy nr 4. Przebywający na statkach oraz za granicami Polski zagłosują razem z warszawiakami i mieszkańcami ośmiu okalających stolicę powiatów.