Wstrzymano testy szczepionki na koronawirusa: miała trafić do Norwegii i państw UE

Wciąż nie wiadomo, co dalej ze szczepionką dla Norwegii. Fot. Pexels

Szwedzko-brytyjski koncern AstraZeneca poinformował o wstrzymaniu testów klinicznych eksperymentalnej szczepionki na koronawirusa. U jednej z osób biorących udział w badaniu potwierdzono niewyjaśnioną chorobę. Badacze uspokajają i twierdzą, że nie ma dowodów świadczących o tym, że podanie środka wywołało nieprzewidziane powikłania.

Prace nad szczepionką prowadzą badacze AstraZeneca oraz Uniwersytetu Oksfordzkiego. Testy odbywają się w wielu krajach: USA, Brazylii, RPA oraz Wielkiej Brytanii. To właśnie na wyspach zdiagnozowano niewyjaśnioną chorobę u jednego z uczestników badania. Rzeczniczka koncernu, Michele Meixell, twierdzi, że nie ma powodu do obaw, a obecne działania są rutynowe. – Standardowy proces przeglądu wyników skłonił do dobrowolnej przerwy w szczepieniach, aby umożliwić zbadanie danych dotyczących bezpieczeństwa przez niezależną komisję – komentuje sprawę Meixell.