Wśród jedzenia... 900 000 dawek haszyszu. Tolletaten ujawnia największą konfiskatę 2024

Dzięki użyciu skanera i pomocy psa tropiącego celnicy ze Svinesund dokonali w zeszłym roku gigantycznej konfiskaty narkotyków. 230 kilogramów haszyszu ukrytych wśród legalnych towarów znajdujących się w ciężarówce okazało się największym przechwytem 2024 roku.

Chociaż to zdarzenia doszło we wrześniu, Norweska Służba Celna (Tolletaten) dopiero teraz poinformowała o nim w komunikacie prasowym z 12 lutego, podsumowując jednocześnie skalę konfiskaty. Przemytnicy próbowali przekroczyć granicę pod pretekstem przewozu żywności do Norwegii.