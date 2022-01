Władze apelują o szczepienia. „Zaraz po Nowym Roku spodziewamy się dużej fali zakażeń”

Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI) – Camilla Stoltenberg – zaapelowała do niezaszczepionych o przyjęcie preparatu na COVID-19. Przyznała, że w styczniu mieszkańcy Norwegii są wyjątkowo narażeni na zakażenie koronawirusem. Kwestię pandemii poruszył także premier Jonas Gahr Støre podczas przemówienia noworocznego.

Szef rządu zwrócił uwagę, że pandemia zwiększyła nierówności funkcjonujące w społeczeństwie. Dodał też, że jest zadowolony ze sposobu, w jaki Norwegia poradziła sobie z kolejnymi falami koronawirusa. – Walczyliśmy z koronawirusem najlepszymi i najsilniejszymi środkami, jakie mamy, wspólnotą i jednością. [...] W 2021 roku myśleliśmy, że pożegnamy pandemię i odzyskamy codzienne życie. Tak jednak nie było – przyznał pierwszego stycznia Jonas Gahr Støre. – Niektórzy zaoszczędzili pieniądze, inni stracili pracę i przeżywają ciężką zimę – odniósł się do sytuacji panującej w kraju. Premier pochwalił także służbę zdrowia. Zwrócił uwagę, że mieszkańcy powinni docenić starania personelu medycznego, które służą zapewnieniu odpowiedniej opieki chorującym na COVID-19 oraz inne schorzenia. Zaapelował także o szczepienie. – Szczepienie chroni przed ciężkim przebiegiem choroby, chroni tych, których kochasz i chroni społeczeństwo. [...] Niech to będzie noworoczne postanowienie: weź szczepionkę – podsumował Jonas Gahr Støre.

Do Norwegii nadciąga kolejna fala zakażeń?

Sytuację epidemiczną na początku 2022 roku skomentowała również dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Camilla Stoltenberg. Zwróciła uwagę, że wariant omikron doprowadził do nowej fali zakażeń i hospitalizacji w wielu krajach Europy. Zaapelowała do osób niezaszczepionych, by jeszcze raz rozważyły możliwość przyjęcia preparatu na COVID-19. – Ryzyko zarażenia jest teraz większe niż kiedykolwiek. Szczepienia dobrze chronią przed poważnymi objawami choroby. Dlatego proszę tych, którzy do tej pory odmawiali szczepienia, aby ponownie się zastanowili. We wszystkich gminach kraju jesteśmy gotowi podać pierwszą dawkę – powiedziała szefowa FHI.