Obostrzenia przynoszą skutek. Rząd zdradza, kiedy liberalizacja restrykcji

System Monitorowania Chorób Zakaźnych (MSIS) odnotował ostatniej doby 4041 zakażeń koronawirusem. W porównaniu z tym samym dniem ubiegłego tygodnia zaobserwowano spadek o 823 przypadki. Trend widoczny jest od kilku dni. Wpływ obostrzeń oraz postępy w programie szczepień 21 grudnia podsumowała minister zdrowia oraz przedstawiciele służby zdrowia.

Obecni 21 grudnia przedstawiciele Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego oraz Urzędu ds. Zdrowia zwrócili uwagę, na jakim etapie znajduje się walka z najnowszym wariantem koronawirusa – omikron. Oceniono także wydolność norweskich szpitali. – Najważniejsze jest, że widzimy, jak wygląda jego rozwój i zdobywamy na temat mutacji omikron coraz więcej informacji. Widzimy, jaki wpływ na jego rozprzestrzenianie się mają obostrzenia i czy pozwalają kontrolować go. Jeśli tak pozostanie, będziemy mieli podstawę do rekomendowania liberalizacji restrykcji – przyznała Line Vold z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.

Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI), Camilla Stoltenberg zwróciła uwagę, że ostateczny wpływ nowej mutacji na społeczeństwo nie jest jeszcze znany. Przyznała też, że do obecnych pozytywnych wieści należy podchodzić z dystansem. W związku z tym, FHI wysłało do gmin zalecenia dotyczące przygotowania się do ewentualnego pogorszenia sytuacji epidemicznej. Wprowadzenie dodatkowych środków w gminach rozstrzygnie się w nadchodzących dniach.



Dyrektor Urzędu ds. Zdrowia Bjørn Guldvog zwrócił z kolei uwagę na wydolność norweskich szpitali. Przyznał, że większość spośród hospitalizowanych 337 osób z COVID-19 stanowią osoby niezaszczepione. Zaznaczył też, że w 204 gminach dostęp do opieki medycznej jest utrudniony przez wzgląd na trudną sytuację epidemiczną. – Problemy zgłaszają lekarze pierwszego kontaktu, zespoły ratownictwa medycznego oraz główni lekarze gminy – przyznał.