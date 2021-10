Władza szuka rozwiązania kryzysu energetycznego: szykują się dopłaty do świadczeń

Kryzys energetycznego wzmaga zaniepokojenie norweskich władz. Problem stanie się przedmiotem debaty w Stortingu. Zasiadające w nim ugrupowania przedstawiły szereg środków, które miałyby ograniczyć wydatki na prąd norweskich gospodarstw domowych. Najbardziej prawdopodobne jest, że podwyższeniu ulegnie wysokość świadczeń mieszkaniowych.

Działania potrzebne w ciągu tygodnia

Dopłaty do zasiłku mieszkaniowego, który otrzymują osoby o niskich dochodach i wysokich kosztach utrzymania lokalu, znalazły uznanie m.in. wśród polityków Socjalistycznej Partii Lewicy (SV). Domagają się od rządu natychmiastowych działań, możliwych do zrealizowania w ciągu tygodnia. Szerzej zakrojoną zmianę prawa postuluje Partia Postępu. Propozycja dotyczy obniżki podatków i opłat nałożonych na energię elektryczną, w tym VAT-u. – To wykracza poza zwykłych ludzi. Dlatego uważamy, że podatki, w tym VAT, muszą zostać obniżone do końca roku – komentuje Sylvi Listhaug w rozmowie z NRK.