Wizz air wprowadza automatyczny zwrot środków za odwołane loty

100 razy więcej otrzymywanych anulowań

W komunikacie przewoźnik informuje, że wraz z wprowadzeniem zautomatyzowanego systemu zwrotów, najpóźniej do 14 kwietnia 2020 zostanie tymczasowo wyłączona rejestracja reklamacji online. - Pozwoli to usprawnić obsługę ponad 100 razy więcej otrzymywanych codziennie anulowań. Wizz Air zapewnia, że nawet jeśli potrwa to dłużej niż zwykle, wszelkie roszczenia zostaną rozpatrzone, a klienci otrzymają zwrot kosztów po odwołanym lotach.