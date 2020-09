Wizz Air zdecydował się zawiesić lub ograniczyć kilkaset połączeń z całej Polski. Redukcja dotyczy również tras do Norwegii. Zmiany okażą się najbardziej uciążliwe dla osób, które podróżowały dotychczas z Gdańska.

Część tras zostanie w pełni zawieszona od października. Od 3 października do 3 grudnia nie polecimy z Gdańska do Tromsø. Połączenia z Bodø powrócą do systemu rezerwacji 6 grudnia. Daleko idące zmiany dotkną także pasażerów lotów do Kristiansand. Wizz Air zawiesił trasę na pół roku. Samoloty wystartują do miasta z Gdańska dopiero pod koniec marca 2021 roku.