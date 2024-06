Wielka reforma prawa w Norwegii. Zmiany wymierzone w radykalny islam

Specjalna Komisja Prawna zakończyła prace nad próbą reformy norweskiego kodeksu karnego. Zespół przez trzy lata analizował możliwości zmiany prawa, które umożliwią karanie za tzw. przestępstwa honorowe. Wśród propozycji znalazły się m.in. sankcje za posyłanie dzieci do szkół koranicznych.

Członkowie komisji zwracają uwagę, że w obecnym prawodawstwie Norwegii nie znajdują się zapisy, które każą rodziców np. za wysyłanie dzieci do państw, w których są narażone na przemoc. 500-stronnicowy raport został przekazany 24 czerwca ministrze pracy i integracji społecznej Tonje Brennie. Wśród propozycji znalazły się:



– rodzice, zabierający dzieci na szkodliwy pobyt za granicą, mogą podlegać karze; państwo ma zająć się ochroną takich dzieci, a policja nakładać odpowiednie zakazy opuszczania kraju,

– podnieśc karę pozbawienia wolności za dopuszczenie do ślubu dzieci z trzech do sześciu lat,

– zrównać honorową przemoc psychiczną ze znęcaniem się,

– uczynienie z motywu honoru w przestępstwie czynnika obciążającego,

– jeśli nad ofiarą znęca się kilka osób, znęcanie ma być uznane za rążące,

– w przypadku przestępstw honorowych do odpowiedzialności mają być pociągnięci nie tylko rodzice, ale również dalsza rodzina, która miała wpływ na proceder.