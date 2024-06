Widmo strajku zażegnane. Norweskie lotniska niezagrożone

Przedstawiciele związkowców i pracodawców porozumieli się w sprawie umowy płacowej dla pracowników lotnisk. Brak zgody stwarzał zagrożenie utrudnień w funkcjonowaniu norweskich portów lotniczych.

Porozumienie osiągnięto we wtorek, 12 czerwca wieczorem. Związkowcy rozmawiali z organizacją pracodawców Spekter. Po stronie pracowników liderką negocjacji była Lise Olsen, zastępca przewodniczącego LO Stat. – Odparliśmy próby osłabienia układu zbiorowego i uzyskaliśmy akceptację dla ważnych żądań finansowych. Była to szczególnie wymagająca i trudna mediacja. Jestem bardzo zadowolona, ​​że ​​osiągnęliśmy porozumienie i zażegnaliśmy strajk – przyznała we wtorek wieczorem.



W prowadzenie rozmów zaangażowane było NTL, czyli Norweskie Stowarzyszenie Służby Cywilnej. – Osiągnięcia porozumienia z Avinorem przyniosło uglę, ale wynik odzwierciedla, że ​​po drodze miały miejsce trudne negocjacje i walka o określone priorytety – skomentowała sekretarz organizacji Renate Swensen.