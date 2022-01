WHO radzi znieść międzynarodowe zakazy podróży. Okazały się nieskuteczne

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w najnowszych zaleceniach dotyczących walki z pandemią covid-19 nazwała zakazy podróży nieskutecznymi i zasugerowała krajom zniesienie lub złagodzenie obecnych ograniczeń. Mogą one bowiem pogorszyć gospodarkę i zwiększyć stres społeczny.

W oświadczeniu wydanym 19 stycznia agencja zdrowia ONZ stwierdziła, że ​​ograniczenia w przemieszczaniu się, które miały zahamować rozprzestrzenianie się wariantu koronawirusa omikron, wykazały „nieskuteczność na przestrzeni czasu”. WHO dodała, że ​​międzynarodowe zakazy podróży nie są efektywne i „nadal przyczyniają się do stresu gospodarczego i społecznego” krajów.

WHO zaapelowała również w raporcie, aby państwa nie wymagały już dowodu szczepienia przeciwko COVID-19 jako jedynej przepustki dla podróżnych, ponieważ dystrybucja szczepionek w poszczególnych częściach świata jest nierówna. Zamiast tego powinny rozważyć dostosowanie niektórych środków, takich jak testy, obowiązek noszenia maseczki na usta i nos czy kwarantanna. Zdaniem organizacji powinny one opierać się na ocenach ryzyka, aby uniknąć nadmiernego obciążenia finansowego przyjezdnych.

Według statystyk WHO ​​liczba przypadków koronawirusa na całym świecie zwiększyła się w zeszłym tygodniu o 20 proc., do ponad 18 milionów. Wzrost infekcji odnotowano we wszystkich regionach świata z wyjątkiem Afryki, gdzie według WHO liczba zachorowań spadła o prawie jedną trzecią. Liczba zgonów powiązana z covid-19 na całym świecie pozostała podobna do poprzedniego tygodnia i wyniosła około 45 tys.