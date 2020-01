WHO nie powiedziało światu prawdy: globalne zagrożenie koronawirusem jest wysokie

Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization, WHO) przyznała się do błędu i w efekcie do opublikowania niezgodnej z prawdą informacji na temat globalnego ryzyka niesionego przez szalejący obecnie w Chinach koronawirus. W ostatnim raporcie umieściła sprostowanie, że również w skali świata poziom zagrożenia jest wysoki. We wcześniejszych podsumowaniach sytuacji komisja WHO uznawała go za umiarkowany.