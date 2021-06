Norweski certyfikat covidowy: jak go zdobyć i do czego uprawnia

W czwartek zeszłego tygodnia norweskie władze przedstawiły nowo opracowany certyfikat, który pokazuje, czy dana osoba została zaszczepiona, wyzdrowiała z infekcji covid-19, czy też uzyskała negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Podczas konferencji prasowej 14 czerwca rząd przedstawił natomiast wytyczne dotyczące sposobu wykorzystania „certyfikatu covidowego” w Norwegii. Na razie upoważni np. do udziału w koncertach czy widowiskach sportowych.

Według informacji Instytutu Zdrowia Publicznego osoby w pełni zaszczepione i te, które miały covid-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, są zwolnione z kwarantanny wjazdowej od piątku 11 czerwca od godz. 15:00. Ma to zastosowanie tylko wtedy, gdy mogą to udokumentować za pomocą norweskiego „certyfikatu koronowego”, który pobiorą ze strony helsenorge.no.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże, które nie są bezwzględnie konieczne do wszystkich krajów. Zalecenie obowiązuje do 1 lipca 2021 roku.

Ci natomiast, którzy przyjęli pierwszą dawkę szczepionki 3-15 tygodni wcześniej, nie zostaną poddani kwarantannie hotelowej i mogą ją zakończyć po negatywnym wyniku testu 3 dni po przybyciu do Norwegii. To samo dotyczy dzieci poniżej 18. roku życia.

Wciąż obowiązuje jednak zasada, że przy wjeździe do kraju fiordów każdy bez wyjątku musi zostać poddany badaniu. W przypadku problemów z przepustowością władze mogą zarządzić, że osoby, które zostały w pełni zaszczepione lub przeszły covid-19, nie zostaną zbadane na granicy, ale są zobowiązane wykonać test na koronawirusa w ciągu dwóch dni od przybycia do Norwegii.

A jeśli nie korzysta się z komputera…

Certyfikat koronawirusowy jest dostępny dla każdego, kto może zalogować się do Helsenorge za pomocą np. BankID. Co jednak z osobami, które nie używają komputera, telefonu komórkowego lub tabletu? Jak twierdzi FHI, jest ich w Norwegii ok. 110 000 tys. i póki co rozwiązaniem oferowanym ludziom niekorzystającym z opcji cyfrowych jest schemat pełnomocnictwa w Helse Norge.