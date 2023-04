Walka o klimat i nowe miejsca pracy. Władze Norwegii i UE podpisały Zielony Sojusz

Premier Jonas Gahr Støre i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosili ustanowienie Zielonego Sojuszu. Dokument ma wesprzeć kraj fiordów oraz państwa unijne w drodze do osiągnięcia celów klimatycznych. Władze Norwegii zapowiadają, że przyczyni się także do stworzenia nowych miejsc pracy.

Podpisanie i oficjalne ogłoszenie dokumentu nastąpiło 24 kwietnia w Brukseli przed szczytem poświęconym morskiej energetyce wiatrowej na Morzu Północnym. Negocjacje trwały od lutego 2022 roku. W drugiej połowie kwietnia zgodę na zawiązanie Zielonego Sojuszu wyraziła Rada UE. – To historyczne porozumienie. Osiągnięcie celów klimatycznych i przejście na zieloną gospodarkę wymaga współpracy i wspólnych wysiłków, aby odnieść sukces. Zielony Sojusz, który dziś zawieramy, pomoże wzmocnić współpracę klimatyczną, energetyczną i przemysłową między Norwegią a UE – mówił w poniedziałek premier Jonas Gahr Støre. Pierwotne plany zakładały, że zgoda na zawarcie Zielonego Sojuszu nastąpi podczas listopadowego szczytu w egipskim Szarm el-Szejk. Norwegowie domagali się jednak, by w ramach porozumienia Unia Europejska opowiedziała się za dalszym poszukiwaniem ropy przez kraj fiordów w kierunku Arktyki. Negocjująca zapisy umowy Komisja Europejska nie wyraziła na to zgody.

Dokument nie zobowiązuje Norwegii oraz państw UE do wdrażania konkretnych środków lub finansowania działań. Zakłada współpracę w obszarze wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, morskiej energetyki wiatrowej, ekologicznej produkcji wodoru, dostarczania surowców, produkcji akumulatorów oraz rozwoju tzw. zielonej żeglugi. – To obszary, w których Norwegia odgrywa wiodącą rolę – skomentował premier.

Zielony Sojusz ma przyczynić się do wzrostu liczby miejsc pracy w ramach tzw. zielonego przemysłu. Rządzący zakładają, że współpraca z Unią Europejską ułatwi szybki rozwój Norwegii, m.in. w zakresie energetyki odnawialnej. – Najważniejszą rzeczą dla Norwegii, wynikającą z tej umowy, są miejsca pracy w branży odnawialnych źródeł energii. Porozumienie pozwoli je stworzyć w nadchodzących latach. To ważna i nowa możliwość dla norweskiego biznesu. Rząd musi zrobić wszystko, co w jego mocy, by ten rozwój ułatwić – podsumował Jonas Gahr Støre.



Ramy klimatyczno-energetyczne Unii Europejskiej wskazują, że państwa wspólnoty powinny ograniczyć emisję spalin o 40 proc. (w porównaniu z 1990 rokiem) do 2030 roku. Do 2050 roku Wspólnota powinna osiągnąć neutralność klimatyczną. Norweskie założenia wskazują, że kraj fiordów zniweluje wydalanie gazów cieplarnianych o 55 proc. w ciągu nadchodzących siedmiu lat.



Źródła: Statsministerens kontor, MojaNorwegia.pl