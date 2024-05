W wodach Bergen spoczywa wrak nazistowskiej łodzi. Wciąż skrywa ładunek rtęci

Zdaniem norweskiego rządu należy zbadać, czy ładunek rtęci we wraku łodzi podwodnej U-864 u wybrzeży Fedje w Vestland można odzyskać, zanim pozostałości jednostki zapadną się na dnie i zostaną zakryte przez piach.

Minister ds. rybołówstwa i oceanów Marianne Sivertsen Næss oraz minister ds. dzieci i rodziny Kjersti Toppe ogłosiły 13 maja, że zastosują się do wniosków komisji ekspertów w sprawie zgromadzenia jak największej ilości rtęci z wraku.

Niemiecki okręt podwodny został zatopiony przez Brytyjczyków kilka kilometrów od wyspy Fedje 9 lutego 1945 r. Wydarzyło się to na wodach u wybrzeży Bergen poczas wyjątkowego w historii polowania na łodzie podwodne. Zakończyło się dwie mile morskie na zachód od wyspy Fedje, kiedy brytyjski okręt podwodny HMS Venturer storpedował niemiecki okręt podwodny U-864.

Zatopiony model U-864 z II wojny światowej leży niedaleko Fedje w Hordaland. Łódź podwodną znaleziono na głębokości 150 metrów w 2003 roku. Od tego czasu norweskie władze zastanawiały się, co z nią zrobić i jaka jest najlepsza alternatywa zapobiegania dalszym zanieczyszczeniom. Rozważano różne rozwiązania: wydobycie wraku, przykrycie go piachem bez usuwania ładunku i usunięcie rtęci przed zasypaniem go na dnie.