W tym roku Wszystkich Świętych nie będzie: premier ogłosił nowe obostrzenia

30 października, O 15:40 rozpoczęła się wspólna konferencja premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Prezes Rady Ministrów poinformował Polaków, że w ciągu trzech najbliższych dni zamknięte będą cmentarze. Apelował, by seniorzy pozostali w domu i nie spotykali się z dziećmi i wnukami. Odniósł się również do trwającego sporu skupionego wokół orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.





Dla Polaków najbardziej szokującą decyzję może okazać się zamknięcie cmentarzy w okresie uroczystości Wszystkich Świętych. – Podjęliśmy decyzję, że zarówno dzień przed Wszystkich Świętych, dzień Wszystkich Świętych oraz w Dzień Zaduszny cmentarze będą zamknięte. [...] Nie chcemy doprowadzić do sytuacji, że osoby, które odwiedzą cmentarze poniosą śmierć. To niesie ze sobą ogromne ryzyko. Uznaliśmy, że tradycja jest mniej ważna niż życie – skomentował decyzję Mateusz Morawiecki.

Kolejne apele powiązane były z pozostaniem możliwie dużej liczby Polaków w domach. Zaapelował do seniorów oraz osób, które organizują pracę zdalną. – Seniorzy muszą pozostać w domach, nie spotykać się z dziećmi, z młodzieżą, od tego zależy wasze życie. [...] Mamy prostą dyrektywę dla administracji publicznej: wszyscy, którzy nie muszą wykonywać pracy stacjonarnej, muszą pracować zdalnie przez co najmniej dwa tygodnie. Musimy zerwać ten łańcuch zakażeń, przerwać tę transmisję wirusa. To nakaz do administracji publicznej i apel do sektora prywatnego – powiedział premier.